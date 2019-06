Trump attacca ancora la FED: "Non sa quello che fa. Abbiamo bisogno di tagli dei tassi"

Alessandra Caparello 24 giugno 2019 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

Nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro la Federal Reserve. “Cosa sarebbe potuto accadere se la Fed avesse agito bene. Migliaia di punti in più sul Dow, e il PIL al 4 o addirittura 5%. Ora si imputano come un bambino testardo, quando abbiamo bisogno di tagli dei tassi e allentamento per compensare ciò che gli altri paesi stanno facendo contro di noi” così il presidente su Twitter.“Nonostante una Federal Reserve che non sa quello che sta facendo - ha alzato i tassi di gran lunga troppo velocemente e ha fatto una stretta su larga scala, 50 miliardi di dollari al mese, siamo in procinto di avere uno dei migliori mesi di giugno nella storia degli Stati Uniti......” ha continuato