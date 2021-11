Tesla vola a +5% dopo tweet di Musk sulla Model S Plaid

Titta Ferraro 22 novembre 2021 - 17:32

Scatto a Wall Street per Tesla che è arrivata a guadagnare il 5% in area 1.200 dollari, non lontano dai top storici toccati a inizio mese (1.243,49 $).A dare sprint al titolo è stato ancora una volta Elon Musk che ha scritto su Twitter che la Model S Plaid "probabilmente" arriverà in Cina intorno a marzo. La nuova Model S Plaid, annunciata da Tesla lo scorso settembre, è una berlina da 520 miglia di autonomia che può raggiungere velocità massime fino a 200 miglia all'ora (320 km all'ora).