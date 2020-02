Tesla inarrestabile: oltre +10% e supera i 700 $ in scia a doppia dose di notizie positive

Titta Ferraro 3 febbraio 2020 - 18:05

MILANO (Finanza.com)

Tesla inarrestabile anche nella prima seduta di febbraio. Il titolo del colosso delle auto elettriche ha superato di slancio 700 dollari (+12% a 728 $), nuovo livello record. Sponda dai giudizi positivi degli analisti con Argus che ha aumentato il prezzo obiettivo a 808 dollari con raccomandazione buy sul titolo."La nostra visione positiva presuppone una continua crescita dei ricavi dal precedente modello S e modello X, nonché una forte domanda per il nuovo modello 3, che rappresentava oltre l'80% della produzione del 4Q19", ha scritto l'analista Argus Bill Selesky in una nota, secondo su StreetInsider."Nonostante ritardi nella produzione, carenze di ricambi, sovraccarico di costi di manodopera e altre difficoltà, prevediamo che Tesla trarrà vantaggio dalla sua posizione dominante nel settore dei veicoli elettrici e migliorerà le prestazioni nel 2020 e oltre", scrive l'analista Argus Bill Selesky in una nota, secondo quanto riporta StreetInsider.Inoltre, il produttore di batterie cinese CATL ha confermato di aver siglato un accordo per la fornitura alla casa automobilistica Usa. Tesla ha recentemente annunciato l'avvio del nuovo stabilimento a Shanghai.