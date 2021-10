Stati Uniti: Fed di Atlanta taglia ancora stime PIL

Redazione Finanza 18 ottobre 2021 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

La stima PILNow della Fed di Atlanta per il PIL del terzo trimestre è dell'1,2% in meno rispetto all'1,3% precedente. Questa è la soglia minima per le stime per il trimestre. Stime che si confrontano con il +5,3% dell’ultimo consensus Bloomberg. Il modello sul PIL della Fed di Atltanta ha tagliato la stima sui consumi privati per il 3°T (0,9% t/t annualizzato da 1% precedente.