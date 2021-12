SpaceX, Musk ai dipendenti: "Lavorate duramente sul motore di Starship altrimenti falliamo"

Alessandra Caparello 1 dicembre 2021 - 14:01

La produzione del motore Raptor è un "disastro" che mette SpaceX a rischio di fallimento. Così il CEO Elon Musk ha inviato una e-mail ansiosa ai dipendenti della sua azienda, esortandoli a lavorare durante il fine settimana sulla linea del motore Raptor di SpaceX, descrivendo la situazione della produzione come una "crisi". Nella mail, Musk ha sostenuto che la società affronta un "rischio vero di fallimento" se la produzione non aumenta per sostenere il volo del nuovo razzo Starship previsto il prossimo anno.Il Raptor è il motore a metano di SpaceX che sarà utilizzato per spingere il sistema di lancio di prossima generazione dell'azienda, chiamato Starship. SpaceX ha lavorato duramente per sviluppare e testare i prototipi di Starship presso il sito di test dell'azienda a Boca Chica, in Texas, anche se l'azienda deve ancora lanciare il veicolo in orbita.