Robinhood limita trading su GameStop e altri titoli altamente speculativi

Redazione Finanza 28 gennaio 2021 - 16:43

MILANO (Finanza.com)

Robinhood ha limitato le transazioni su alcune azioni oggetto di forte speculazione in questi giorni, a partire da Gamestop, protagonista di un boom di +1.700% da inizio anno sotto la spinta di gruppi di trader retail che si sono coalizzati nel forum online wallstreetbets di Reddit per alimentare l'impennata del titolo.Limitazioni sono state imposte anche a AMC Entertainment, Koss, e altri titoli (BlackBerry, Bed Bath & Beyond, Naked Brand Group e Nokia). Decisione analoga ha preso Interactive Brokers Group che ha affermato che non consentirà ai clienti di assumere nuove posizioni in opzioni in titoli quali AMC, GameStop e BlackBerry Ltd. TD Ameritrade e Charles Schwab hanno reso anch'essi più severe le richieste sui margini.Il titolo Gamestop rallenta oggi la corsa e al momento segna +4% a 365$ dopo aver toccato un picco in avvio a 483$. Ieri ha chiuso a +135% con capitalizzazione schizzata oltre i 24 mld di dollari, secondo maggior titolo tra quelli del Russell 2000.