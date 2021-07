Preview Fed: improbabile un chiaro accenno al tapering, il meeting chiave sarà quello dopo Jackson Hole

Titta Ferraro 26 luglio 2021 - 15:01

Riflettori del mercato puntati all'appuntamento di questa settimana con la Federal Reserve. A detta di Alberto Gallo, gestore del fondo Algebris Global Credit Opportunities Fund, è improbabile che la Fed faccia un chiaro accenno al tapering. "Tuttavia, la discussione è ora a buon punto all’interno del FOMC e i dibattiti interni continueranno a concentrarsi su tempi, composizione e ritmo del rientro della normalizzazione della politica monetaria". I funzionari della Fed hanno ripetutamente fatto intendere che daranno un “preavviso” ai mercati per il tapering, quindi un inizio nel 2022 sarebbe coerente con una comunicazione anticipata nella riunione di settembre, due riunioni prima del 2022 e subito dopo il tanto atteso incontro di Jackson Hole.Il consenso è ora per un tapering di $ 15 miliardi a riunione, $ 10 miliardi in Treasury e $ 5 miliardi in Mortgage-Backed Securities (MBS). "C’è qualche dibattito riguardante un tapering più veloce per gli MBS, data la forza dei prezzi delle case. Nel complesso, il prossimo incontro non dovrebbe essere un punto di svolta, e le aspettative di crescita e i flussi saranno il principale traino dei tassi per il resto dell’estate", conclude Gallo.