Peloton affossata da Goldman che toglie il buy dopo +330% Ytd

Titta Ferraro 22 ottobre 2020 - 11:14

MILANO (Finanza.com)

Brusco dietrofront a Wall Street per Peloton, la società di attrezzature per esercizi sportivi protagonista di un 2020 in gran spolvero con quotazioni più che quadruplicate. Il titolo Peloton ieri è sceso del 5,78% a 124,3 $ e nel pre-market segna un possibile ulteriore calo del 4%. A inizio ottava Peloton aveva toccati i massimi storici a 136,43 dollari.Ieri Goldman Sachs ha declassato il titolo a neutral da buy anche se ha confermato una view ottimista su Peloton a lungo termine. Il consiglio della banca d'affari Usa è di prendersi una pausa sul titolo nei prossimi mesi poiché gli investitori hanno già spinto il suo prezzo su oltre il 330% nel 2020.