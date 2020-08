Nouriel Roubini: siamo già in un mondo MMT, euforia Wall Street ignora rischio double dip

Redazione Finanza 21 agosto 2020 - 15:22

MILANO (Finanza.com)

L'economia globale corre il rischio di una lenta ripresa o addirittura di un altro crollo lungo la strada a meno che non venga trovato un vaccino. Il noto economista e professore della New York University, Nouriel Roubini, sottolinea i rischi che i mercati azionari stanno sottovalutando. Intervistato da Bloomberg TV, il dr Doom ha rimarcato che "il recupero V si sta bloccando in un recupero anemico a U che potrebbe finire in un doppio tuffo a W se lo stimolo politico si indebolisce, la prima e la seconda ondata non sono contenute e un vaccino sicuro/ efficace non è disponibile prima dell'inverno".Roubini parla anche di MMT, ovvero Modern Monetary Theory (tradotto in italiano, Teoria Monetaria Moderna). "Siamo già in un mondo MMT poiché il differenziale tra MMT e grandi deficit + QE è minimo: nel primo le obbligazioni vengono acquistate nel mercato primario, nel secondo nel mercato secondario; la prima è la monetizzazione del debito permanente, la seconda è monetizzazione temporanea, ma la monetizzazione è de facto permanente.