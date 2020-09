Nikola in caduta libera anche oggi (-15%), spunta primo sell tra gli analisti

Titta Ferraro 24 settembre 2020 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

Le azioni Nikola proseguono la striscia negativa a Wall Street. Oggi il titolo segna un ulteriore -15% in area 18 dollari dopo il tracollo di quasi il 26% di ieri in scia al rumor dello stop dei potenziali colloqui di partnership dopo gli ultimi sviluppi. Il Wall Street Journal ha riferito ieri che i colloqui con le società energetiche, inclusa la BP, sono stati sospesi a seguito del rapporto di Hindenburg Research che accusa Nikola di ingannare gli investitori. La Securities and Exchanges Commission sta indagando sulle accuse di frode che hanno portato a inizio settimana alle dimissioni del suo fondatore e presidente Trevor Milton.Intanto oggi Wedbush ha tagliato la sua raccomandazione a underperform da neutral e riducendo il suo prezzo obiettivo da $ 45 a $ 15, il più basso tra gli analisti che seguono Nikola. "Le recenti domande sulla storia di Nikola rimarranno una nuvola scura sul titolo fino a quando non verrà data risposta, soprattutto senza catalizzatori fondamentali o di consegna a breve termine", rimarca Wedbush.