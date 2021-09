Musk lancia la sfida nelle assicurazioni: Tesla Insurance sarà in tutto il mondo

Titta Ferraro 22 settembre 2021 - 14:33

Elon Musk ritiene che nel lungo termine Tesla offrirà servizi assicurativi in tutto il mondo. "A lungo termine speriamo di offrire Tesla Insurance in tutto il mondo", recita il tweet di poche ore fa del numero uno di Tesla.In un secondo tweet il ceo del colosso delle auto elettriche rimarca he Tesla Insurance 2.0 verrà lanciata in Texas il mese prossimo rispondendo a un utente di Twitter che si lamentava di quanto fosse costosa la sua assicurazione auto a New York per la sua Tesla e rivolgendosi a Elon Musk diceva "Abbiamo un disperato bisogno di Tesla Insurance a New York”."Il processo normativo per l'approvazione dell'offerta di assicurazioni è estremamente lento e complesso e varia considerevolmente da uno stato all'altro - ha spiegato Musk - Tesla spera di offrire un'assicurazione in tempo reale (basata sulla storia di guida effettiva) in Texas il mese prossimo. Probabilmente l'anno prossimo a New York".