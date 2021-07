Musk annuncia: stazioni di ricarica Tesla Supercharger aperte ad altri veicoli elettrici

Alessandra Caparello 21 luglio 2021 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Tesla apre alle altre auto elettriche. Il CEO Elon Musk ha annunciato che le stazioni di ricarica rapida della società, note anche come la rete Tesla Supercharger, saranno aperte ad altri tipi di veicoli elettrici quest’annno. Musk non ha specificato in quale parte del mondo Tesla aprirà le sue stazioni ai veicoli elettrici di altre case automobilistiche, ma report precedenti hanno suggerito Norvegia, Germania e Svezia come candidati. Le aziende di ricarica dei veicoli elettrici che competono con Tesla negli Stati Uniti includono ChargePoint, Electrify America, Volta, eVgo, Sema e altri.