Mnuchin: Wall Street rimarrà aperta, ma potremmo ridurre orari

Titta Ferraro 17 marzo 2020 - 17:45

MILANO (Finanza.com)

Niente stop alle negoziazioni di Wall Street. Lo afferma oggi il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, nel corso di un briefing con la stampa sull'emergenza legata al Covid-19. "Potremmo introdurre delle limitazioni e ridurre gli orari - specifica Mnuchin - ma crediamo nella necessità di tenere i mercati aperti". Senza offrire dettagli, Mnuchin ha affermato che potrebbero esserci occasioni in cui le ore di funzionamento saranno ridotte.Ieri per Wall Street è stata la peggior seduta dal lontano 1987 con DOW Jones in calo di quasi il 13%. Stacey Cunningham, presidente del NYSE, ha ribadito ieri la sua convocazione che la borsa non deve chiudere nonostante la persistente volatilità dovuta al coronavirus. ″È molto importante capire che le cause sottostanti alla caduta del mercato non cambierebbero se smettessimo di fare trading”, ha precisato Cunningham.