Merck, bene dopo la trimestrale: ricavi oltre le attese e guidance rialzata sul 2021

28 ottobre 2021

MILANO (Finanza.com)

Andamento positivo per Merck (+1,55% nel pre-market) dopo che nella trimestrale pubblicata oggi ha annunciato ricavi superiori alle attese nel terzo trimestre e rivisto al rialzo la guidance per i profitti dell’intero 2021, guardando alla possibile approvazione da parte dell’FDA alla sua pillola anti-Covid molnupiravir.La società ha annunciato che nel terzo trimestre l’utile netto per azione su base adjusted si è attestato a $1.75, ben al di sopra di quanto stimava il consensus ($1.55). Il gruppo ha poi evidenziato il trend positivo osservato anche sui ricavi totali, i quali hanno raggiunto i 13,1 miliardi di dollari (oltre le previsioni degli analisti che li indicavano a 12,34 mld).Guardando all’intero 2021, l’azienda prevede vendite a livello globale tra i 47.4 miliardi e i 47.9 miliardi di dollari. E dei guadagni non-GAAP tra i $5.65 e $5.70 per azione, rialzati rispetto alla previsione precedente fissata tra i $5.47 e i $5.57 per azione.