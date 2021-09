Market mover: l'agenda macro di lunedì 27 settembre 2021

Daniela La Cava 27 settembre 2021 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro odierna prevede gli ordini di beni durevoli e l'indice manifatturiero Fed Dallas per gli Usa. Sotto la lente le banche centrali per alcuni interventi in programma oggi, tra cui quello del presidente Bce, Christine Lagarde, e di quelli di Williams (Fed) e Bailey (BoE).