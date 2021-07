La Française AM: " Powell annuncerà che le discussioni sul tapering continueranno durante l'estate"

Alessandra Caparello 27 luglio 2021 - 12:16

MILANO (Finanza.com)

In vista del meeting FED di domani, non sono previsti cambiamenti sostanziali della dichiarazione di policy e, in generale, ci si aspetta che la FED mantenga un approccio prudente, che non avrà un impatto significativo sui mercati finanziari.Così François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM secondo cui sul fronte economico, “ci aspettiamo che la FED mantenga un tono cautamente ottimista considerando la diffusione della variante delta”. “L'occupazione si è rafforzata, ma i membri della FED avranno bisogno di più dati prima di sentirsi a proprio agio nell'inasprire le condizioni finanziarie. Crediamo che il presidente Powell annuncerà che le discussioni sul tapering continueranno durante l'estate” continua Rimeu. “Non ci aspettiamo grandi dettagli sul processo di tapering. La FED potrebbe annunciare un cambiamento alla conferenza di Jackson Hole (26-28 agosto) o durante la riunione di settembre (21-22) prima di un annuncio formale a dicembre. Ci aspettiamo che il presidente Powell riaffermi che gli aumenti dei prezzi sono principalmente transitori, ma potrebbe sottolineare che il comitato potrebbe agire se una inflazione più alta del previsto dovesse persistere per un periodo prolungato” conclude l’esperto.