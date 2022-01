Intel: investimento da oltre 20 mld$ in due impianti in Ohio per chip

Redazione Finanza 21 gennaio 2022 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Intel ha annunciato un investimento da oltre 20 miliardi di dollari per la costruzione di due impianti di chip in Ohio negli Stati Uniti. L'investimento, si legge nella nota, permetterà di incrementare la produzione per soddisfare la crescente domanda di semiconduttori avanzati, alimentando una nuova generazione di prodotti innovativi di Intel. I lavori di costruzione dovrebbero iniziare alla fine del 2022, e la produzione dovrebbe essere in linea nel 2025.