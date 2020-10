General Motors riaccende la speranza di un accordo con Nikola sui camion elettrici e ad idrogeno

Alessandra Caparello 22 ottobre 2020 - 09:59

MILANO (Finanza.com)

In rialzo le azioni di Nikola a circa il 10% a Wall Street nella seduta di ieri dopo che un dirigente della General Motors ha parlato di un potenziale interesse della casa automobilistica di Detroit per una partnership sui camion elettrici e a idrogeno e sta ancora discutendo un accordo."Stiamo continuando le discussioni", ha detto il presidente della GM Mark Reuss durante una conference call con gli analisti. Una partnership con Nikola presenta "una grande opportunità per noi". GM e Nikola stanno anche discutendo un accordo in base al quale Nikola pagherà GM per costruire il suo pick-up elettrico Badger, ha detto Reuss.