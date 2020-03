Emergenza Coronavirus: Powell, "economia Usa potrebbe essere in recessione"

Daniela La Cava 26 marzo 2020 - 16:18

MILANO (Finanza.com)

L'economia degli Stati Uniti "potrebbe essere in recessione, ma vorrei sottolineare la differenza tra questa e una normale recessione. Non c’è un rallentamento, al contrario stiamo partendo da una posizione molto forte". È quanto ha dichiarato il presidente della Fed, Jerome Powell, nel corso di una intervista a Nbc. "Le nostre politiche saranno molto importanti quando arriverà il recupero, per renderlo il più forte possibile", ha rimarcato Powell aggiungendo che "Il virus detterà il calendario". "Prima superiamo questo periodo e controlliamo questo virus, prima può arrivare il recupero", ha detto il numero uno della banca centrale Usa.