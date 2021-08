Bitcoin schizza oltre 41mila $ con JPMorgan che propone fondi cripto ad alcuni clienti private

Titta Ferraro 6 agosto 2021 - 09:01

JPMorgan Chase senza clamore ha dato il via a un'offerta di fondi legati a criptovalute per i suoi clienti private. I consulenti finanziari della maggiore banca statunitense, stando a quanto riferisce CNBC, da ieri hanno avuto il via libera a iniziare a collocare a clienti private in un nuovo fondo bitcoin creato con la società di criptovalute NYDIG. Il fondo è quasi identico a quello offerto da NYDIG ai clienti di Morgan Stanley.Alla fine di luglio, JPMorgan aveva implementato l’accesso a quattro fondi di Grayscale Investments e uno di Osprey Funds tutti legati alle maggiori criptovalute. In passato il ceo di JPMorgan ,Jamie Dimon, è stato fortemente scettico nei confronti del bitcoin e delle relative risorse digitali.Stamattina il bitcoin sale del 5% circa in area 41.000 dollari; bene anche l'Ethereum a 2.781 $ (+3,5%).