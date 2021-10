Bitcoin oltre 64.000$ a un soffio dai record con debutto boom del primo ETF negli Usa

Redazione Finanza 20 ottobre 2021 - 08:44

Bitcoin a un passo dai massimi storici dopo il debutto convincente del primo ETF statunitense collegato alla criptovaluta. L’ ETF di ProShares Bitcoin Strategy, che presenta ticker “BITO”, ha chiuso il primo giorno di contrattazioni segnando +2,59% a 41,94 $. Il fondo tiene traccia non direttamente della criptovaluta ma dei futures bitcoin.Le quotazioni del bitcoin nelle ultime 24 ore hanno toccato un picco a 64.476 $ (dati Coindesk), a un soffio dai massimi storici toccati lo scorso aprile. Da inizio anno il bitcoin segna +119%. Il via libera dell'ETF da parte della Securities and Exchange Commission è stato visto dagli investitori come uno spartiacque per le criptovalute e ha contribuito a spingere ulteriormente il prezzo del bitcoin che da inizio mese segna oltre +45% sull'attesa che con l'avvento degli ETF si avrà un aumento consistente degli investitori che prendono posizione sulla criptovaluta.Il ceo di ProShares, Michael L. Sapir ha affermato che l’ETF ProShares Bitcoin Strategy aprirà l’esposizione al bitcoin "a un ampio segmento di investitori che hanno un conto di intermediazione e sono a proprio agio nell’acquistare azioni ed ETF, ma non desiderano affrontare la seccatura e la curva di apprendimento di aprire un altro account con un fornitore di criptovaluta e creare un bitcoin wallet o temono che questi provider possano essere non regolamentati e soggetti a rischi per la sicurezza”.