Bitcoin balza fino a 58.500 $ con apertura Putin a loro utilizzo

Titta Ferraro 14 ottobre 2021 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

In deciso rialzo oggi il bitcoin e le altre criptovalute che trovano linfa nelle parole di Vladimir Putin. Il bitcoin ha toccato un massimo in area 58.500 dollari (dati Coindesk), in rialzo del 5% circa nelle ultime 24 ore. Ancora meglio fa l'Ethereum con +7,5% a 3.730 $.Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato in un'intervista alla Cnbc che le criptovalute hanno valore, anche se è presto per dire che andranno a sostituire il dollaro USA nel regolare gli scambi del petrolio. Le criptovalute "hanno il diritto di esistere e possono essere utilizzate come mezzo di pagamento", ha detto Putin in un'intervista alla CNBC pubblicata oggi sul sito web del Cremlino. Come elemento critico, il leader russo ha segnalato il massiccio consumo di energia delle criptovalute come una potenziale barriera al loro utilizzo. Il bitcoin infatti richiede molta potenza di calcolo per elaborare le transazioni e coniare nuovi token.