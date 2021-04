Auto elettriche: vendite globale in forte crescita dopo un aumento del 40% nel 2020

Alessandra Caparello 29 aprile 2021 - 10:32

MILANO (Finanza.com)

Le vendite globali di auto elettriche sono destinate a un'ulteriore forte crescita dopo un aumento del 40% nel 2020. Così rivela il Global Electric Vehicle Outlook 2021 della IEA (International Energy Agency) che vede una forte espansione nell'adozione di veicoli elettrici in questo decennio.Il report rivela che nonostante la pandemia abbia scatenato una cascata di recessioni economiche, si registra un record di 3 milioni di nuove auto elettriche nel 2020, un aumento del 41% rispetto all'anno precedente. In confronto, il mercato automobilistico globale si è contratto del 16% nel 2020. Il forte slancio delle auto elettriche è continuato anche quest'anno, con le vendite nel primo trimestre del 2021 che hanno raggiunto quasi due volte e mezzo il loro livello nello stesso periodo dell'anno precedente.L'aumento dello scorso anno ha portato il numero di auto elettriche sulle strade del mondo a più di 10 milioni, con un altro milione circa di furgoni, camion pesanti e autobus elettrici. Per la prima volta l'anno scorso, l'Europa ha superato la Cina come centro del mercato globale delle auto elettriche. Le immatricolazioni di auto elettriche in Europa sono più che raddoppiate a 1,4 milioni, mentre in Cina sono aumentate del 9% a 1,2 milioni.I veicoli elettrici sono impostati per una crescita significativa nel prossimo decennio, ma se i governi di tutto il mondo si uniscono per perseguire l'obiettivo ancora più ambizioso di raggiungere emissioni zero a livello globale entro il 2050, la flotta globale di veicoli elettrici crescerebbe ancora di più.