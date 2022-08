Bollettino Bce: “nelle prossime riunioni sarà opportuna ulteriore normalizzazione tassi interesse”

“L’inflazione continua a mantenersi su livelli superiori a quelli desiderabili e ci si attende che rimanga al di sopra dell’obiettivo fissato dal Consiglio direttivo per qualche tempo. I dati più recenti indicano un rallentamento della crescita che getta delle ombre sulle prospettive per la seconda metà del 2022 e oltre. Allo stesso tempo, tale rallentamento è attenuato da una serie di fattori favorevoli”, si legge nel bollettino economico diffuso oggi dalla Bnaca Centrale europea (Bce) dopo la riunione dello scorso 21 luglio in cui il consiglio direttivo ha deciso di innalzare i tassi di interesse di riferimento della Bce e ha approvato lo strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria (Transmission Protection Instrument, TPI).

“Nelle prossime riunioni sarà opportuna un’ulteriore normalizzazione dei tassi di interesse. L’evoluzione futura dei tassi di riferimento continuerà a essere dipendente dai dati e contribuirà al conseguimento dell’obiettivo di inflazione del 2 per cento nel medio termine da parte del consiglio direttivo”, aggiunge la Bce.