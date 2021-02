Voglia di cannabis tra gli investitori, debutto con boom fino a oltre +200% per Kanabo a Londra

Redazione Finanza 16 febbraio 2021 - 17:02

MILANO (Finanza.com)

Debutto oggi a Londra per Kanabo, società israeliana attiva nell'industria della cannabis medica. Il titolo è arrivato a più che triplicare il proprio valore a 20,5 pence (dai 6,5 del prezzo di collocamento) per poi attestarsi adesso a 18,25 p.Kanabo, che ha completato con successo un'IPO di 6 milioni di sterline con una capitalizzazione di mercato di circa £ 23,4 milioni all'ammissione, è la prima società attiva nel business della cannabis a quotarsi alla Borsa di Londra. La società israeliana, che produce tecnologia di vaporizzazione e inalazione per la cannabis, ha completato la sua IPO attraverso l'acquisizione inversa di Spinnaker Opportunities Inc, che da allora ha cambiato il suo nome in Kanabo Group e dopo l'ammissione acquisirà Kanabo Research Limited per £ 15 mln con l'emissione di circa 230,8 mln di nuove azioni della società.