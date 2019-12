Spettro Brexit, deflussi anomali spingono M&G a stoppare un fondo immobiliare da £ 2,5 miliardi

Titta Ferraro 4 dicembre 2019 - 16:40

MILANO (Finanza.com)

M&G ha deciso di sospendere temporaneamente il fondo M&G Property Portfolio che registra deflussi per circa 1 miliardo di sterline da inizio anno. "Negli ultimi mesi - rimarca M&G in una nota stampa - deflussi insolitamente elevati e sostenuti dal M&G Property Portfolio sono coincisi con un periodo di continua incertezza politica legata alla Brexit e i continui cambiamenti strutturali nel settore del commercio al dettaglio nel Regno Unito". M&G ritiene che proteggerà al meglio gli interessi dei clienti applicando una sospensione temporanea delle negoziazioni. I Comparti continueranno a essere gestiti attivamente anche durante la sospensione, ma in considerazione della temporanea incapacità dei clienti di accedere al proprio investimento, M&G rinuncia al 30% della sua commissione annuale.L'AUM totale è scesa del 27,9% dall'inizio dell'anno da £ 3,5 miliardi a £ 2,5 miliardi nel periodo (dati FE Fundinfo). Anche la performance ha risentito nel corso del 2019, con il fondo in calo del 7,8% in un anno al 4 dicembre.