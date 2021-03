Volkswagen presenta roadmap per batterie e ricarica, costruirà 6 Gigafactory in Europa

Titta Ferraro 15 marzo 2021 - 16:36

MILANO (Finanza.com)

Nel suo primo Power Day il gruppo Volkswagen ha presentato oggi la sua roadmap tecnologica per le batterie e la ricarica fino al 2030. Il colosso automobilistico tedesco costruirà 6 Gigafactory in Europa per alimentare i veicoli elettrici con l'aggiunta di investimenti globali nelle stazioni di ricarica. Ogni gigafactory avrà 40 GWh per un totale di 240 Gigawatt. Il produttore auto numero due al mondo ha sottolineato che ha già accordi per due siti, sta esplorando opzioni per altri quattro impianti."Vogliamo assicurarci una pole position a lungo termine nella corsa per la migliore batteria e la migliore esperienza del cliente nell'era della mobilità a emissioni zero", ha detto il ceo di VW, Herbert Diess.L'obiettivo della roadmap è ridurre in modo significativo la complessità e il costo della batteria al fine di rendere l'auto elettrica attraente per il maggior numero di persone possibile. Volkswagen sta inoltre perseguendo con vigore l'espansione della rete pubblica di ricarica rapida a livello globale. In quest'ottica sono state concordate collaborazioni in Europa con le società energetiche BP (Gran Bretagna), Iberdrola (Spagna) ed Enel (Italia).