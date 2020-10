Treni a idrogeno, in Assia la prima stazione di rifornimento

Redazione Finanza 26 ottobre 2020 - 16:47

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Alstom ha inaugurato la prima stazione di rifornimento di idrogeno per i treni passeggeri in Assia e la seconda a livello mondiale. In questa stazione, dal dicembre 2022, la più grande flotta di treni passeggeri a celle a combustibile del mondo potrà rifornirsi di idrogeno."La cerimonia di oggi inaugura una nuova era del traffico ferroviario a emissioni zero nella regione Reno-Meno. Siamo lieti che Infraserv si occupi del rifornimento dei nostri treni per RMV", ha affermato Jörg Nikutta, Amministratore Delegato di Germania e Austria di Alstom. I treni a celle a combustibile "Coradia iLint" di Alstom, grazie ad unaautonomia fino a 1.000 chilometri, sono in grado di viaggiare un'intera giornata sulla rete di RMV e sostituiranno le locomotive diesel della consociata di RMV. Il primo treno passeggeri al mondo alimentato da una cella a combustibile a idrogeno è completamente a emissioni zero, silenzioso ed emette solo vapore acqueo e condensa".Nell’ambito della mobilità sostenibile a idrogeno, Michele Viale, presidente e amministratore delegato di Alstom Ferroviaria dichiara: “In Italia Alstom è profondamente impegnata nello sviluppo di soluzioni per il mercato italiano. In questo specifico contesto, Alstom Ferroviaria SpA è membro di H2IT, l'Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile e lavora per obiettivi comuni assieme alle filiere nazionali ed europee. A questo proposito, Alstom produce il Coradia Stream, un treno di ultima generazione, con elevati standard di comfort e affidabilità oltre che di sicurezza, alimentato con celle a combustibile. Quest'anno Alstom ha siglato una partnership con Snam con l'obiettivo di promuovere e ampliare il mercato italiano dell'idrogeno per il settore ferroviario. Snam si configura come un "system integrator" e si avvale del contributo di altre aziende del settore e di Alstom come azienda fornitrice di veicoli ferroviari, incaricata della fornitura e della manutenzione dei treni a idrogeno. Questo tipo di modello contribuisce alla solidità del sistema, in un’ottica di semplificazione, anche quando ai clienti vengono proposti progetti più complessi, come ad esempio le stazioni di servizio non solo per il rifornimento dei treni, ma anche per altri veicoli. In questo momento stiamo lavorando tutti insieme per lo sviluppo di diverse opportunità in Italia: sono stati avviati tavoli tecnici in diverse regioni per analizzare l'introduzione della tecnologia dell'idrogeno su alcune linee ferroviarie non elettrificate"."Alstom accoglie con favore l'accordo tra FS e Snam. E’ questo un passo importante per promuovere ulteriormente lo sviluppo dell'idrogeno in Italia e per rafforzare la filiera nazionale dell'idrogeno”.