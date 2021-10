Preview Bce: decisioni chiave post Pepp Qe potrebbero essere posticipate a dicembre

Redazione Finanza 26 ottobre 2021 - 17:47

MILANO (Finanza.com)

"Questa settimana non ci aspettiamo annunci significativi da parte della Bce. I dati sulla crescita continuano a indicare che la ripresa è in corso e molti membri del consiglio direttivo della Bce continuano a sottolineare come l'aumento dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo sia probabilmente transitorio. Ci aspettiamo quindi che la Lagarde sostenga la necessità di continuare con l’attuale politica monetaria per centrare i target di inflazione". A dirlo Peter Allen Goves, Fixed Income Research Analyst di MFS Investment Management, in vista della riunione della Bce in programma giovedì 28 ottobre.Secondo l'esperto, le decisioni chiave riguardanti il post PEPP QE saranno probabilmente posticipate alla riunione di dicembre, quando verranno pubblicate le nuove proiezioni. Al massimo, aggiunge Goves, il messaggio della Lagarde di questa settimana sarà in contrasto con i prezzi di mercato, che hanno recentemente visto un piccolo rialzo rispetto alla fine dello scorso anno.