Merkel su scandalo Wirecard: 'va fatta chiarezza'

Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha dichiarato oggi che su quanto successo con la società di pagamenti Wirecard deve essere fatta chiarezza.Wirecard è crollata in Borsa a causa di uno scandalo contabile che ha portato il Tribunale a dichiarare l'insolvenza della società. A seguito di persistenti segnalazioni di irregolarità contabili, la società con sede ad Aschheim ha ammesso a giugno che mancavano 1,9 miliardi di euro di liquidità, con conseguente perdita di quasi tutto il valore alle sue azioni. La società è uscita dal Dax solo da poche settimane dopo che Deutsche Boerse ha imposto una modifica alle regole per poter rimuovere in anticipo il titolo Wirecard e si è inoltre impegnata a una "revisione approfondita" delle regole del Dax.