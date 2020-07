Mercati di mezza estate: in settimana Bce e Consiglio Ue su Recovery Fund

Redazione Finanza 13 luglio 2020 - 17:18

MILANO (Finanza.com)

"L'Europa chiuderà il deal?". Questo il titolo del report di Morgan Stanley sugli appuntamenti clou della settimana, che vedono la due giorni del Consiglio europeo che prenderà il via venerdì prossimo in primo piano per via del Recovery Fund. "Con la Bce che ha appena agito a giugno, non prevediamo cambiamenti nella politica monetaria", affermano gli esperti della banca d'affari Usa, secondo i quali l'istituto guidato da Christine Lagarde "potrebbe rilevare rischi al rialzo nel breve termine, ma ancora con un tono accomodante". Secondo Morgan Stanley, in linea con le attese di molti operatori, "il grande evento sarà il Consiglio dell'Ue durante il quale si discute del Recovery fund e del bilancio dell'Unione". "Prevediamo progressi sufficienti per aprire la strada per un accordo entro la pausa estiva", aggiungono gli esperti.