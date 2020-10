Meeting Bce: "spalancata" la porta per l'azione di dicembre

Redazione Finanza 29 ottobre 2020 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

"Dopo gli annunci dei lockdown in Germania e Francia, lo scenario di base della Banca centrale europea (Bce) è diventato decisamente obsoleto. Questo è il motivo per cui c'era una piccola possibilità che potesse sorprendere i mercati oggi anticipando un ulteriore allentamento a dicembre", commenta Carsten Brzeski, global head of macro di ING nell'analisi "ECB: Not yet, but wait for December". "Invece, il comunicato stampa della Bce indica che la riunione di dicembre, che avrà un nuovo ciclo di stime macroeconomiche e che consentirà alla Bce di ricalibrare i suoi strumenti, se necessario, per rispondere alla situazione in corso, indica che la porta per l'azione di dicembre è spalancata", aggiunge l'esperto.