Ifo, previsioni d'autunno: economia tedesca in ripresa, Pil atteso a -5,2% nel 2020

Daniela La Cava 22 settembre 2020 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

L'economia tedesca prosegue la sua ripresa. Secondo le previsioni d'autunno presentate oggi dall'istituto Ifo, il Prodotto interno lordo della Germania dovrebbe mostrare una contrazione del 5,2% nel 2020 in miglioramento rispetto alla precedente stima pari a -6,7 per cento. "Dato il ritmo di ripresa ipotizzato, il Pil non raggiungerà il livello pre-crisi fino al quarto trimestre del 2021", segnala l'Ifo indicando che la crescita del Pil sarà del 5,1% nel 2021 e non del 6,4% come indicato in precedenza. Per il 2022 l’Ifo indica, invece, un rialzo dell'1,7%. L'ifo precisa tuttavia che "prevalgono i rischi al ribasso" e che "le prospettive economiche complessive sono soggette a molti fattori imponderabili".