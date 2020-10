Borse europee: migliora l'umore, Ftse Mib prova a riagganciare 18mila punti

Redazione Finanza 29 ottobre 2020 - 15:37

Migliora l'umore sui mercati europei mentre è in corso la conferenza stampa del presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde. Gli indici del Vecchio continente, grazie anche al positivo faro di Wall Street che si sta muovendo in rialzo, con il Dax che sale di quasi lo 0,7% e il Cac40 avanza dello 0,25 per cento. In crescita anche il Ftse Mib a Milano, mostrando un guadagno dello 0,3% verso quota 18mila punti.Il consiglio direttivo della Banca centrale europa (Bce) "è stato unanime nel valutare che i rischi sono chiaramente orientati al ribasso". E' quanto ha dichiarato il presidente della Bce, Christine Lagarde , ribadendo che "tutti strumenti verranno ricalibrati, nessuno escluso".Lagarde per maggiore chiarezza ha riletto una parte del comunicato stampa diffuso oggi: "il consiglio direttivo ricalibrerà i suoi strumenti, ove opportuno, al fine di rispondere all’evolvere della situazione e di assicurare che le condizioni di finanziamento restino favorevoli per sostenere la ripresa economica e contrastare l’impatto negativo della pandemia sul profilo previsto per l’inflazione".