Bmw: Standard Ethics conferma corporate rating “EE-”

Daniela La Cava 30 giugno 2021 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha confermato il corporate rating “EE-” a Bmw. Secondo la metodologia di Standard Ethics, la società automobilistica tedesca appare allineata alle indicazioni internazionali sulla sostenibilità: ne sono buoni esempi lo ‘human rights code’ o ‘il group code of ethics for artificial intelligence’, entrambi in linea ai principali riferimenti internazionali e conformi alle strategie europee. La sua reportistica Esg segue le migliori pratiche del settore."Nondimeno, sussistono margini di allineamento nel sistema di governance della sostenibilità: Il Codice di Condotta, ad esempio, potrebbe essere aggiornato con l’inclusione di richiami formali ed anche le policy di sostenibilità potrebbero arricchirsi con nuovi target ambientali - segnalano gli analisti -. Nell’area della corporate governance invece, si cita a titolo di esempio la composizione quali-quantitativa degli organi apicali, la quale può essere ulteriormente rafforzata secondo i principi di internazionalità, parità di genere e indipendenza come indicato dai principi di corporate governance dell’Ocse". Gli analisti osservano, infine, con attenzione il rapporto tra il gruppo tedesco e gli enti regolatori internazionali.