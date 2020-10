Bce: Lane, outlook inflazione "non soddisfacente"

Daniela La Cava 12 ottobre 2020 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Le prospettive di inflazione non sono soddisfacenti. È quanto ha dichiarato Philip Lane, capo economista della Banca centrale europea (Bce), nel corso di una intervista al "Wall Street Journal". Lane ha poi precisato che la Bce farà il punto meeting dopo meeting "perché se l'outlook rimane all'1,3%, è molto lontano" dal target della Bce.In tema di ulteriori stimoli, Lane ha rimarcato che "dipenderà dai dati in arrivo. È chiaro che l'1,3% non è il nostro obiettivo. Più rispetto al passato i dati in arrivo ci diranno molto. Ora, il ritmo della ripresa dipenderà dalle dinamiche pandemiche, dal comportamento delle famiglie in termini di consumo, dal comportamento delle imprese in termini di investimento".