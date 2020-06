Bce: Lane, Pepp risposta proporzionata a revisione al ribasso stime economiche

Daniela La Cava 5 giugno 2020 - 12:07

MILANO (Finanza.com)

"La decisione del consiglio direttivo di espandere il Pepp è la risposta proporzionata alla sostanziale revisione al ribasso delle prospettive economiche e di inflazione e al significativo deterioramento delle condizioni finanziarie". È quanto si legge nel blog di Philip Lane, capoeconomista della Banca centrale europea (Bce), all'indomani della riunione dell'istituto di Francoforte."Guardando al futuro, i dati economici e finanziari in arrivo e le future proiezioni di crescita forniranno indicazioni essenziali per comprendere se lo shock negativo legato alla pandemia sulla dinamica dell'inflazione sia stato sufficientemente contenuto", ha aggiunto Lane, secondo cui "una volta che lo shock pandemico sarà stato gestito con successo, il focus principale della politica monetaria potrà tornare al suo obiettivo strategico sottostante di raggiungere con fermezza l'obiettivo di inflazione a medio termine". Di conseguenza, ha rimarcato, il consiglio direttivo è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, a seconda dei casi, per garantire che l'inflazione si muova verso il suo obiettivo in modo sostenuto.