Bce: Lagarde ribadisce "tutti strumenti verranno ricalibrati"

Redazione Finanza 29 ottobre 2020 - 15:27

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio direttivo della Banca centrale europa (Bce) "è stato unanime nel valutare che i rischi sono chiaramente orientati al ribasso". E' quanto ha dichiarato il presidente della Bce, Christine Lagarde, ribadendo che "tutti gli strumenti verranno ricalibrati, nessuno escluso". Lagarde per maggiore chiarezza rilegge il comunicato stampa diffuso oggi: " il consiglio direttivo ricalibrerà i suoi strumenti, ove opportuno, al fine di rispondere all’evolvere della situazione e di assicurare che le condizioni di finanziamento restino favorevoli per sostenere la ripresa economica e contrastare l’impatto negativo della pandemia sul profilo previsto per l’inflazione".