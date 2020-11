Bce: Lagarde, chiaro rischio al ribasso per prospettive economiche di breve termine

Redazione Finanza 19 novembre 2020 - 09:41

MILANO (Finanza.com)

"Nel complesso, si prevede che l'economia dell'area dell'euro sarà gravemente colpita dalle ricadute del rapido aumento delle infezioni e dal ripristino delle misure di contenimento, che rappresentano un chiaro rischio al ribasso per le prospettive economiche a breve termine". Lo ha dichiarato il presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nel corso di un intervento in videoconferenza relativo all'audizione presso la commissione problemi economici e monetari del Parlamento.Lagarde ha ribadito che sulla base della valutazione aggiornata "il Consiglio direttivo ricalibrerà i suoi strumenti, se necessario, per rispondere alla situazione in evoluzione per promuovere una convergenza dell'inflazione verso il nostro obiettivo in modo duraturo, in linea con il nostro impegno per la simmetria". "Sebbene tutte le opzioni siano sul tavolo, il PEPP e le TLTRO hanno dimostrato la loro efficacia nello scenario attuale e possono essere adattate dinamicamente per reagire all'evoluzione della pandemia. È quindi probabile che rimangano gli strumenti principali per l'adeguamento della nostra politica monetaria.