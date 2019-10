Renault: riviste al ribasso stime 2019

Daniela La Cava 18 ottobre 2019 - 08:35

Il gruppo Renault ha rivisto al ribasso le previsioni sui ricavi 2019 che dovrebbero scendere tra il 3% e il 4% rispetto alle stime passate che erano di una conferma sui livello dello scorso anno a perimetro e a cambi costanti. Il margine operativo lordo di gruppo dovrebbe attestarsi nell'ordine del 5% rispetto al 6% indicato in precedenza, mentre il free cash flow delle attività dell'Automotive dovrebbe essere positivo nel secondo semestre ma non è garantito lo stesso risultato per l'intero anno. Le stime passate indicavano un free cash flow positivo per l'intero 2019. Una decisione, quella di tagliare la guidance 2019, presa "a causa di uno scenario meno favorevole delle previsto e a fronte di un quadro normativo che richiede costi in costante aumento".Renault ha inoltre annunciato i risultati preliminari relativi al terzo trimestre 2019 che vedono i ricavi attestarsi a 11,3 miliardi di euro, in peggioramento rispetto agli 11,5 miliardi dell'analogo periodo nel 2018 (-1,6% a/a). I risultati ufficiali verranno diffusi, come stabilito dal calendario finanziario, il prossimo 25 ottobre.