Zomato: successo per il debutto in Borsa della startup indiana di food delivery

Alessandra Caparello 23 luglio 2021 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

Zomato, app indiana di food delivery, balza di oltre il 70% al suo debutto in Borsa. Fondata a Nuova Dehli nel 2008 e conosciuta come la startup indiana di maggior successo, Zomato ha oltre 5mila impiegati e copre 10mila città in due dozzine di Paesi, Zomato ha fissato un prezzo dell'offerta pubblica iniziale a 76 rupie per azione e il titolo ha aperto a 116 rupie con un premio del 52,63% e valutando la società a circa 910 miliardi di rupie (12,2 miliardi di dollari).