Israele si prepara per la quarta dose

Titta Ferraro 13 settembre 2021 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Israele si prepara per garantire una fornitura sufficiente di vaccini nel caso in cui sia necessario una quarta dose di vaccini contro il Covid-19. Lo ha affermato ieri il principale funzionario sanitario del paese. “Non sappiamo quando accadrà; spero davvero che non avvenga entro sei mesi, come questa volta, e che la terza dose duri più a lungo", ha detto il direttore generale del ministero della Salute, Nachman Ash, in un'intervista a Radio 103FM.Israele, tra i pionieri nella campagna di vaccinazione della popolazione, sta portando avanti la somministrazione di massa della terza dose di vaccino Pfizer.