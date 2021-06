Elon Musk: Tesla aumenta i prezzi dei veicoli

Alessandra Caparello 1 giugno 2021 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

Tesla rincara i prezzi dei suoi veicoli a causa delle pressioni della catena di approvvigionamento in tutta l'industria automobilistica, in particolare per le materie prime. Ad annunciarlo Elon Musk in risposta a un tweet. "I prezzi sono in aumento a causa della pressione dei prezzi della catena di approvvigionamento in tutta l'industria. Soprattutto le materie prime", ha detto Musk in un tweet.