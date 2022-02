Eni completa IPO di Van Energi, titolo debutta a Oslo senza sprint

Giulio Visigalli 16 febbraio 2022 - 18:00

MILANO (Finanza.com)

Sono partite oggi le negoziazioni sulla Borsa di Oslo per Var Energi, la società di esplorazione e produzione petrolifera norvegese, frutto della joint venture tra Eni e la società di private equity HitecVision. Lo scorso mese Eni, approfittando dell'impennata dei prezzi del petrolio, ha annunciato a sorpresa l'intenzione di voler quotare Var Energi. La mossa si configura all’interno della strategia del gruppo energetico italiano per liberare denaro dalle tradizionali attività di combustibili fossili, al fine di finanziare una campagna green. Eni e l’azionista di minoranza HitecVision hanno venduto una quota dell'11% per un valore di 7,7 miliardi di corone, tuttavia, Eni rimarrà l'azionista di maggioranza con una quota di Var Energi compresa tra il 63,5% e il 64,3%.Le azioni sono state offerte in vendita a 28 Nok (2,77 euro), ma hanno raggiunto in intraday il prezzo minimo di 26,64 corone, prima di rimbalzare nella seconda parte della seduta, trovandosi ora a quota 27,72 Nok.Vår Energi ha prodotto circa 247.000 barili di petrolio al giorno nel terzo trimestre del 2021 e punta a circa 350.000 barili/giorno entro la fine del 2025. Var Energi ha inoltre annunciato un aggiornamento alla politica di dividendo 2022 comunicata in precedenza dalla società. A fine 2021, la società aveva stabilito un dividendo per il 2022 pari a un minimo di 700 milioni di dollari, diventati ora 800 milioni $.