Borse europee partono con segno più: ecco i temi da seguire in giornata

Daniela La Cava 10 agosto 2020 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Segni positivi in avvio di contrattazioni per le principali Borse europee, con i mercati che guardano alle nuove indicazioni in arrivo dalla Cina. Nei primi minuti di scambi l'indice inglese Ftse 100 sale dello 0,34%, mentre il Cac40 sale dello 0,24 per cento. Modesti rialzi per il Dax di Francoforte (+0,03%).In particolare, l'inflazione cinese misurata dall'indice dei prezzi al consumo è aumentata, su base annua, del 2,7 per cento. Il dato è stato superiore alle attese, che erano di un aumento del 2,6%, dopo il +2,5% della passata rilevazione. In miglioramento anche l'indice dei prezzi alla produzione. Gli investitori non perdono di vista l'evoluzione della pandemia di Covid nel mondo, ma anche le tensioni tra Cina e Usa.A livello macro si attende oggi all'indice Sentix, che misura la fiducia degli investitori nella zona euro ma anche al sondaggio Jolts (Job Openings And Labor Turnover Summary) negli Stati Uniti, che misura le offerte di lavoro negli Stati Uniti.