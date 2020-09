Borse europee miste nel giorno della Fed

Daniela La Cava 16 settembre 2020 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Avvio di giornata all'insegna della cautela per le principali Borse europee che guardano all'appuntamento di stasera con la Fed. Quando sono trascorsi pochi minuti dall'avvio dei negoziati in Europa, l'indice inglese Ftse 100 cede lo 0,4%, mentre il Cac40 e il Dax si muvono sulla linea della parità.Alle 20 la banca centrale Usa si pronuncia sui tassi e diffonde anche le previsioni economiche, seguirà a partire dalle 20:30 la conferenza del presidente Jerome Powell. Si tratta dell'ultima riunione prima delle elezioni Usa del 3 novembre. A ottobre non sono previsti meeting del Fomc che tornerà a riunirsi il 4-5 novembre. Gli analisti non si attendono cambiamenti nella politica monetaria della Fed, dopo il recente intervento di Powell a Jackson Hole. In quella occasione Powell ha annunciato la svolta storica dell'istituto con la nuova strategia focalizzata sul target dell'inflazione media, la cosiddetta AIT (average inflation targeting). Oggi sono previste anche le previsioni economiche aggiornate dell'Ocse, in uscita in mattinata.Tra i dati macro da monitorare la bilanci commerciale per la zona euro e le vendite al dettaglio Usa.