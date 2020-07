Borse europee in ordine sparso, stasera c'è la Fed

Daniela La Cava 29 luglio 2020 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Borse europee in ordine sparso dopo la chiusura in rosso di Wall Street. Quando sono trascorsi pochi minuti dall'avvio degli scambi nel Vecchio continente, il Dax si mostra debole e cede circa lo 0,11%, mentre il Ftse 100 e il Cac40 mostrano rispettivamente una crescita dello 0,04% e dello 0,54 per cento. I mercati guardano oggi alla riunione della Fed, ma anche all'evoluzione dei contagi che torna a far salire i timori tra gli investitori di una seconda ondata. Per quanto riguarda la Fed, culmina stasera la due giorni di riunioni del Fomc che annuncia stasera la decisione di politica monetaria. La maggior parte degli analisti non si aspetta alcuna novità. In questo contesto prosegue la stagione delle trimestrali che è entrata nel vivo anche in Europa, tra i numeri da monitorare quelli di Deutsche Bank.