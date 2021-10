Borse europee, calma piatta in avvio: i temi da seguire oggi

Daniela La Cava 11 ottobre 2021 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee si avviano verso un'apertura piatta, alla ricerca di una direzione dopo una settimana volatile. L'attenzione sembra già essere orientata all'avvio delle trimestrali previsto mercoledì 13 ottobre, con i primi riscontri dal mondo bancario.In attesa che prenda il via a Wall Street la stagione degli utili, sui mercati la settimana inizia con pochi spunti macro. Tra gli appuntamenti di giornata da annotarsi la produzione industriale italiana di agosto e la pubblicazione del bollettino mensile dell'Istat. In evidenza anche il discorso di due membri del consiglio direttivo della Bce, Francois de Galhau Villeroy, e Philip Lane (capo economista) rispettivamente alle 9 e alle 14. Negli Usa oggi si festeggia la festa del Columbus day e a Wall Street resterà chiuso il mercato treasury chiuso, mentre il Nyse sarà aperto.Da monitorare anche le performance del petrolio dopo la nuova fiammata dei prezzi, con quelli del WTI scambiato sul Nymex di New York superano di slancio la soglia di $80 al barile per la prima volta dal 2014. Dopo essere balzati fino a +4% la scorsa settimana le quotazioni del WTI salgono stamattina di quasi il 2%, a $80,81 al barile, ormai attorno a quota $81, al valore più alto in sette anni. I prezzi del Brent avanzano dell'1,5% a $83,6, dopo il rally del 4,6% della settimana scorsa.