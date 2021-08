Borse europee aprono agosto in rialzo, test Pmi in arrivo

Daniela La Cava 2 agosto 2021 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo nella prima seduta del mese di agosto per le principali Borse europee. Nei primissimi minuti di scambi, l'indice tedesco Dax sale dello 0,7% mentre il Cac40 e il Ftse 100 avanzano rispettivamente dello 0,83% e dello 0,87 per cento. Una sponda arriva dalla positiva chiusura del mercato asiatico (bene il Nikkei a +1,8%), nonostante il rallentamento dell'attività manifatturiera in Cina a luglio.Lato macro in Germania le vendite al dettaglio hanno mostrato a giugno un rialzo mensile del 4,2% in linea con la passata lettura, mentre su base annua il dato è rimbalzato a +6,2% dal precedente -2,4 per cento. Il mercato si attendeva una crescita mensile del 2% e una flessione del 2,2% su base annua. Nel corso della giornata si attende la pubblicazione dell'indice Pmi manifatturiero in Spagna, Italia e la lettura finale dell'eurozona. Per gli Usa in evidenza la spesa edilizia ma soprattutto l'indice Ism manifatturiero.