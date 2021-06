Bitcoin -4% ed Ethereum -5%, Danske Bank conferma divieto a trading sulle cripto

Titta Ferraro 18 giugno 2021 - 11:57

MILANO (Finanza.com)

Nuovo strappo al ribasso delle criptovalute. L'ethereum cede oltre il 5% a 2.315 dollari. Il bitcoin segna oltre -4% nelle ultime 24 ore attestandosi a 37.600 $ dopo che nella prima parte della settimana si era arrampicato oltre il muro dei 40 mila dollari sostenuto dalle parole di Elon Musk sulla possibilità che Tesla torni ad accettare transazioni nella criptovaluta una volta che i miners utilizzeranno fonti di energia più pulite.Intanto la danese Danske Bank A/S ha dichiarato che non revocherà il divieto di scambiare bitcoin e altre criptovalute sulle sue piattaforme, nonostante il crescente interesse da parte dei clienti. La più grande banca danese ha sottolineato la "mancanza di trasparenza e regolamentazione nel trading di criptovalute" e la preoccupazione per i "prezzi volatili e opachi".A preoccupare è anche la scarsa sostenibilità ambientale delle cripto. L'impronta di carbonio delle criptovalute minerarie è in contrasto con l'obiettivo di Danske di fare operazioni bancarie sostenibili.